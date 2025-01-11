افتتاح البناية الجديدة لدائرة البطاقة الموحدة في سامراء بعد سنوات من المعاناة

بعد أكثر من خمسة أعوام من معاناة المواطنين في دائرة البطاقة الموحدة بسامراء بسبب تهالك المبنى القديم الذي كان يستقبل آلاف المراجعين يوميًا، افتتحت اليوم مديرية الجنسية في البناية الجديدة. وجاء هذا الإنجاز مصحوبًا بزيادة في عدد الكوادر العاملة لتقديم أفضل للمراجعين.كادر يتحدث إلى بعض المواطنين في هذا التقرير!