ام حسين... احتجزت داخل مستشفى بعد عجزها عن دفع تكاليف علاج السرطان!

.. غياب الدعم الصحي... غياب العلاج في المستشفيات الحكومية يرمي المرضى في براثن المستفيات الخاصة









بعد ان عجزت المستشفيات الحكومية من تقديم العلاج لها.. لجئت ام حسين المصابة بالسرطان الى المستشفيات الاهلية لتكون الصدمة أكبر بعد ان تم احتجازها داخل المستشفى بسبب عجزها عن دفع تكاليف العلاج.

أم حسين تفاصيل ما جرى معها عبر كامير فيهذا التقرير!