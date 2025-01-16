أصحاب المحال في شارع الظلال: هل يُعاقَبون على الكارثة؟

يُواجه أصحاب المحال في الظلال منعًا من إعادة البناء وإدخال البضائع إلى مخازنهم. حيث تمّ حظر إدخال البضائع أو حتى المحلات المتضررة. ويتساءل أصحاب المخازن المحترقة عن الأسباب وراء هذا المنع، معربين عن قلقهم من استغلال بعض الأفراد لهذه الظروف لتحقيق مكاسب مالية.بماذا ناشد هؤلاء الاهالي عبر السومرية؟