توافد الزائرين وتحضيرات المواكب.. استعدادات العتبة الكاظمية لاحياء زيارة الامام الكاظم

بدأت باستقبال جموعِ الزائرين المتوجهين صوبها لإحياء ذكرى استشهاد الامام عليه السلام ، وسطَ خدمة تقدمها المواكبُ المنتشرةُ على طولِ الطريقعدسة وثّقت الأجواء في هذا التقرير