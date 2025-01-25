فساد بالمليارات في الديوانية‎.. فيديو

بهذه الجملة وفي تصريحٍ صادمٍ هز اركان محافظة الديوانية، انفجر غضبا أمام عدسات الصحافيين متهما فصيلا مسلحا بالاستحواذ على عقد بقيمة ثلاثمئة مليار دينار من مشاريع تطوير .

التصريح جاء بعد ساعات من اجتماع الحكومة المحلية لتدارس الوضع الخدمي المتردي في والمطالبة بتدخل لإنقاذ من الوضع المزري وإحالة الشركات المتلكئة للجهات المختصة.