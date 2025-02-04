قصة غير متوقعة في العراق... رجل يتفاجأُ بتسجيله ميتاً بسجلات الدولة الرسمية!‎

بسبب خطأ من موظف، الرجل السبعيني ابو تفاجأ بتسجيله متوفياً بسنة 1974 بعد ذهابه لتبديل هويته الشخصية بالبطاقة الموحدة.إليكم قصة ابو في هذا التقرير من