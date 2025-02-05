بالفيديو: متنفذون يسعون للسيطرة على ارض نادي الفروسية‎

الاستحواذ والاستيلاء على الاراضي وصل للدوائر والمؤسسات الحكومية اخرها نادي الفروسية، بعد محاولات متنفذين بمساعدة اطراف حكومية السيطرة على مجمعات سكنية فيه.

المستندات القانونية تؤكد أن ملكية النادي لا تعود لوزارة المالية كونه يتمتع باستقلالية مالية وإدارية، ومحاولات المتنفذين ستسبب ضياع مصدر رزق مئات العائلات التي تعمل هناك.



سنوات طويلة مضت على تأسيس هذا النادي الذي يعتمد على التمويل الذاتي، لكنه لم يسلم من الاطماع الإستثمارية التي تهدد وجوده.