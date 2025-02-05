محاولة لرأب الصدع السياسي في حوار عربي-كردي بأربيل‎

شهدت محافظة جلسة حوارية ضمن فعاليات “الملتقى الكردي للحوار والتعايش”، تحت عنوان “التنوع الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية من منظور العلاقة العربية الكردية”، جمعت شخصيات سياسية وأكاديمية ومثقفين من مختلف الأطياف، في سعي لتعزيز الحوار والتفاهم بين مكونات .دور التنوع الثقافي في ترسيخ الهوية الوطنية، وأهمية تعزيز التعايش السلمي بين والكرد كان الحاضر الابرز في حوارات الندوة، إضافة التحديات التي تواجه هذا التعايش وسبل معالجتها من خلال الحوار البناء والسياسات الداعمة للوحدة الوطنية.