غبار وحصى يملأ الشوارع في بغداد بسبب الفساد والإهمال في المشاريع

من المفترض أن تعمل الآلية المعتمدة في تنفيذ المشاريع على مدار أربع وعشرين ساعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، إلا أن العديد من الشركات المنفذة لا تتجاوز ساعات عملها سبع ساعات في أفضل الأحوال. هذا التقصير في ساعات العمل يؤدي إلى تحول الشوارع إلى بيئة مليئة بالغبار والحصى المتطاير، مما يسبب مشاكل صحية وبيئية للمواطنين.مواطنون يروون معاناتهم إلى في هذا التقرير!