شبهات فساد في الديوانية: احالة المشاريع لاحزاب ومتنفذين‎

متنفذين وساسة متحصنين بكتلهم تسيطر على عقود المشاريع الكبيرة والصغيرة في ما حرم الشركات الصغيرة العاملة بالمحافظة من فرص المنافسة والعمل وبالتالي ارتفاع نسب البطالة والفقر.. شاهد التفاصيل في هذا التقرير من .