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شركة الهرم الدولي: واجهةٌ للفساد في العراق!
بالفيديو
خاطبت هيئة الضمان الاجتماعي، شركةَ نفط الوسط بعدم صرف اي مستحقات لشركة الهرمِ الدولي الا بموافقتِها, فمن هي شركة الهرم الدولي, وما طبيعة اعمالها, ولماذا ذكرت في خطابات هيئة الضمان الاجتماعي .... التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.
2025-02-23 | 05:30
2025-02-23T05:30:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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شركة الهرم الدولي: واجهةٌ للفساد في العراق!
606 مشاهدة
خاطبت هيئة الضمان الاجتماعي، شركةَ
نفط الوسط
بعدم صرف اي مستحقات لشركة الهرمِ الدولي الا بموافقتِها, فمن هي شركة
الهرم
الدولي, وما طبيعة اعمالها, ولماذا ذكرت في خطابات
هيئة الضمان الاجتماعي
.... التفاصيل في هذا التقرير من
السومرية
.
من هي شركةُ الهرمِ الدولي التي ذُكِرت في خطاباتِ هيئةِ الضمانِ الاجتماعي. ولماذا وجهت الهيئةُ شركةَ نفطِ الوسط بعدمِ صرفِ ايةِ مستحقاتٍ لشركةِ الهرمِ الا بعدَ موافقتها؟
لماذا ذكر اسم الشركة في خطابات
هيئة الضمان الاجتماعي
؟
ويشاعُ ان شركةَ الهرمِ الدولي تمثلُ واجهةً اقتصاديةً لأحدِ الجهاتِ المتنفذة.
شركة
الهرم
تمثل
واجهة
اقتصادية لاحد الجهات المتنفذة
ومحورُ الامرِ يدورُ حولَ حصولِ الشركةِ على عقودِ الـ HR من شركةِ نفطِ الوسط بشكلٍ مباشرٍ من دونِ مناقصة.
شركة
الهرم
حصلت على عقود الـ HR من شركة
نفط الوسط
إثرَ ضغوطاتٍ مورست بشكلٍ مباشرٍ على مديرِ شركةِ نفطِ الوسط.
شركة
الهرم
ظفرت بالعقد بعد ضغوطات على مدير
نفط الوسط
وبموجبِ هذا العقد فان مسؤوليةَ توزيعِ رواتبِ الموظفينَ المحلييَنَ العاملينَ مع الشركةِ الصينيةِ المشغلةِ لحقلِ النهروان تقعُ على عاتقِ شركةِ الهرمِ الدولي.
توزيع رواتب الموظفين مسؤولية شركة
الهرم
وعندَ تسربِ قوائمِ رواتبِ الموظفيَن اتضحَ أن اغلبَ الاسماءِ الموجودةِ هم من أبناءِ واقاربِ كبارِ الموظفيَن في نفطِ الوسط.
قوائم الرواتب تتضمن اقارب كبار الموظفين في
نفط الوسط
ناهيكَ عن الارقامِ المرعبةِ التي يتقاضونَها كمرتبات ، رغمَ عدمِ وجودِ ما يُثبتُ انخراطَهُم في العملِ والدوام.
قوائم الرواتب ... فضائيون يتقاضون ارقاما مرعبة
ومن المفترضِ أن تقومَ شركةُ الهرمِ بدفعِ الضمانِ الاجتماعي لكلِ موظفٍ عراقي يعملُ في الشركةِ الصينية.
ولكنَ واقعَ الحال يثبتُ عكسَ ذلك, إذ ان الشركةَ تتعمدُ عدمَ تسجيلِ الموظفيَن فضلاً عن عدمِ دفعِ الاجورِ الشهريةِ للضمان.
شركة
الهرم
تتهرب من دفع مبالغ الضمان للموظفين
وتلكَ المبالغُ بالتأكيد تعودُ الى جيوبِ الجهاتِ المتنفذةِ التي تقفُ وراءَ شركةِ
الهرم
الدولي.
مبالغ الضمان تذهب الى جيوب من يقف وراء الشركة
و تمتلكُ شركةُ الهرمِ الدولي حساباتٍ مصرفيةً خارجَ
العراق
, وكلُ تلكَ الحوالاتِ تذهبُ الى تلكَ الحساباتِ الخارجية
مبالغ الضمان تحول الى حسابات خارجية تعود لشركة
الهرم
وهذا يعني أن الشركةَ تخوضُ ايضاً في ملفِ تهريبِ الأموال.
شركة
الهرم
تخوض في ملف تهريب الأموال
>>
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