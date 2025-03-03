المرور في بغداد: رسوم مرتفعة وفساد يثقل كاهل السائقين!

دوائر المرور.. فساد ورشى ورسوم مرتفعة لاترتقي لمستوى الخدمات المقدمة للسائقين.

عند مراجعة الدوائر المرورية، يقف المواطن أمام عوائق مالية عدّة أبرزها رسوم التجديد والإصدار. أما رسوم فحص المخــ.درات، فهي اجراءات أضافت حملًا جديدًا على السائقين.





عدسة نقلت شكاوى السائقين في هذا التقرير!