الفقر المتقع يجبر عائلة للعيش في خيمة على الطريق في الأنبار!

تعيش عائلةُ الله منذ ثلاثِ سنواتٍ داخل خيمةٍ بسيطةٍ ولم يلتفتْ لها أيُ مسؤولٍ رغم أنهم على الطريقِ ولعل الزجاجَ المضللَ يحجبُ رؤيةَ الخيمةِ او الأطفالَ الذين يلعبون .أبو عبدالله، رب العائلة يتحدث عن معاناته وعائلته إلى في هذا التقرير!