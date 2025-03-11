فلاحو الأنبار في مواجهة الخسائر: استثناء من الخطة الزراعية واستحواذ الجهات المتنفذة!

في محافظة الأنبار، يُعاني الفلاحون من استبعادهم من الخطة الزراعية، مما يسبب خسائر تهدد القطاع. بالاضافة إلى استخواذ جهات متنفذة على أراضٍ زراعية وسيطرتها على تسويق الحنطة والشعير. هذه الامور مجتمعة زادت من استياءهم وقلقهم من العواقب المالية.نقلت صرخة المزارعين في هذا التقرير!