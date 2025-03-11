من الدمار إلى الإعمار: جامع النوري في الموصل يستعيد مكانته التاريخية!

بعد سنوات من تفجيره على أيدي تنظيم داعش، ها هو مشروع إعادة إعمار الجامع النوري في القديمة يقترب من الانتهاء. هذا التاريخي الذي يعود تاريخه لأكثر من 800 عام. ومع تقدّم الأعمال، بدأت آثار الدمار تختفي، حيث يستعيد الجامع مأذنته وبيت الصلاة، ليصبح رمزًا لتاريخ المدينة.التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!