رمضان في بغداد: بين ليالي السحور وأجواء الفجر المميزة

تسود أجواءٌ رمضانية مميزة في بغداد، خصوصًا في ساعات الفجر، حيث تكتظ المقاهي والمطاعم بالمواطنين الراغبين بتناول السحور. ويستمر الإقبال على هذه الأماكن من وقت الإفطار حتى الصباح، ويرجح ذلك إلى برودة الأجواء هذا العام والاستقرار الأمني النسبي.عدسة في شوارع وكافيهات واستطلعت على آراء المواطنين. ماذا قالوا؟