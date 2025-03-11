المحيبس في العراق: من لعبة شعبية إلى بطولة رسمية في شهر رمضان

مع تزايدِ شعبيتِها، تحولت لعبةُ في من نشاطٍ محلي، إلى بطولةٍ رمضانية رسمية سنوية بمشاركة 40 فريقًا من مختلفِ المحافظات، تُقام يومياً بعد الإفطارِ بقاعة الإسكان المغلقة، وتجتذبُ جمهورًا غفيرا لمتابعة الفرق بحماس.إليكم ما كشفه منظم للسومرية.