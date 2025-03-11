بعد انتهاء الإعفاء الأمريكي.. العراق على أعتاب صيف لاهب

ما بين وايران، يبقى مصير الطاقة في متأرجحًا بعد انتهاء مدّة الإعفاء التي منحتها لبغداد من أجل استيراد الغاز من . أمرٌ يُنذِر بصيف لاهب وأزمة جديدة من الممكن أن تدخلها البلاد.التفاصيل في هذا التقرير من .