خطر يهدد سكان ميسان... ومطالبات بالتحرك لمعالجة تلوث نهر الميمونة!

أدى تصريفِ كمياتٍ كبيرةٍ من المياهِ الثقيلةِ إلى ارتفاعِ معدلاتِ التلوثِ في نهرِ الميمونة في محافظةِ بشكلٍ غير مسبوق، مما تسبب بأزمةٌ بيئيةٌ خطيرةٌ يشهدُها النهرُ. حيث يعاني مائة وخمسين الف نسمة في قرى المحافظة من هذا التلوث.مواطنون يروون عن معاناتهم للسومرية في هذا التقرير!