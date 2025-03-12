مشروع "مجمع الطالبية" الخدمي يحول المكان لـ "خربة"

ناشد اهالي مجمع الطالبية السكني الجهات الحكومية بالتدخل لإنتشالهم من واقع الخدمات المتردي الذي تقدمه الشركة المنفذة للمشروع ، المفترض بها ان تنهض بوضع المكان خدميا لا ان ترجعه للاسوء. إلا أن التعاقد مع شركات رديئة ابقاها على هذا الحال، فأصبح مشروع مجمع الطالبية السكني نقمة على الساكنين فيه بسبب المنفذين الذين غابت رقابة البلدية عن متابعتهم.سكان المجمع يروون معاناتهم لكادر في هذا التقرير!