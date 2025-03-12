فساد كبير في بلدية الديوانية... تضخم في فواتير الصيانة وبشراء قطع الغيار الخاصة بالاليات

دفع شخصيات محلية في للمطالبة بإغلاق بلديتها بسبب تفشي الفساد وغياب الإرادة الحقيقية لمحاربته، حيث شهدت البلدية شبهات فساد كبيرة في إداراتها السابقة.مراقيون ومعنيون في هذا الشأن يتحدثون للسومرية في هذا التقرير!