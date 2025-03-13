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الإنارة في بغداد: من مشروع خدمي إلى أزمة هدر وحوادث مرورية
بالفيديو
أعمدة الانارة.. هدر بالمليارات وحوادث ليلية خطيرة نتيجة ردائتها وتوقف معظمها عن العمل.
2025-03-13 | 06:30
2025-03-13T06:30:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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الإنارة في بغداد: من مشروع خدمي إلى أزمة هدر وحوادث مرورية
273 شوهد
أعمدة الانارة.. هدر بالمليارات وحوادث ليلية خطيرة نتيجة ردائتها وتوقف معظمها عن العمل.
هدرٌ بمليارات الدولارات وحوادثٌ ليلية خطيرة سببها أعمدة الإنارة التي تتعرض لأعطالٍ متكررة توقفها عن العمل، وذلك نتيجة تدني جودة المواد المستخدمة في تصنيعها من قبل شركاتٍ لا تُتابع أعمالها من قبل الجهات المختصة.
عدسة
السومرية
نقلت مطالب المواطنين إزاء هذه المسألة. تابعوا التقرير!
المراسل
علي أحمد
>>
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