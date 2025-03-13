الإنارة في بغداد: من مشروع خدمي إلى أزمة هدر وحوادث مرورية

هدرٌ بمليارات الدولارات وحوادثٌ ليلية خطيرة سببها أعمدة الإنارة التي تتعرض لأعطالٍ متكررة توقفها عن العمل، وذلك نتيجة تدني جودة المواد المستخدمة في تصنيعها من قبل شركاتٍ لا تُتابع أعمالها من قبل الجهات المختصة.عدسة نقلت مطالب المواطنين إزاء هذه المسألة. تابعوا التقرير!