كركوك: دعوات عاجلة لحل أزمة الكهرباء وتعزيز الطاقة المتجددة

في ، ثاني مدن بانتاج النفط والغاز، كان توليد الكهرباء يعتمد على الموارد المحلية مثل النفط الثقيل والمياه من السدود. لكن دعا مراقبون في مجال الطاقة إلى إيجاد بدائل سريعة للغاز المستورد، والتركيز على في المشاريع الجديدة لضمان تنوع مصادر الطاقة ودعم خطط التنمية.إليكم ما كشفه عضو للسومرية.