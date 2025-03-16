مبادرة فريدة من نوعها: فحوصات طبية مجانية لكبار السن في واسط

أطلق عددٌ من الأطباء العرب والمحليين، في بمدينةِ ، حملة لتقديم الفحوصات الطبية والعلاجات اللازمة مجانا لتكون وسيلة من وسائل المساعدة النفسية لشريحة كبار السن من نزلاء هذه الدار .إليكم ما كشفه الاطباء لكادر .