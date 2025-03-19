بالفيديو: شركة ادوية سامراء تشكو "تهميش" وزارة الصحة لها وتفضيل المستورد‎

تدفق الأدوية المستوردة للسوق المحلية يرى مواطنون أنه يهدد مستقبل شركة أدوية التي بدأت بالتراجع عاماً بعد عام، فبعض خطوط الإنتاج توقفت والبعض الآخر أحيل للاستثمار.الحبوب والأشربة والمراهم والمعلقات هذا ما تنتجه الشركة من اجود مستحضراتها الدوائية لتلبية احتياجات السوق إلا أن لم تبرم سوى عددٍ محدودٍ من العقود لشراء منتجاتها.