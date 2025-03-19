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المجمعات السكنية حلم صعب المنال‎.. فيديو

بالفيديو

2025-03-19 | 04:10 2025-03-19T04:10:00+00:00
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المجمعات السكنية حلم صعب المنال‎.. فيديو

المصدر:
السومرية
382 شوهد

بسبب غلاء اسعارها.. المجمعات السكنية حلم صعب المنال لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

يعتبر البناء العامودي في جميع البلدان حلا مثاليا لازمة السكن، اما في العراق فيمثل ازمة لذوي الدخل المتوسط والمحدود فمع بناء مئات الالاف من تلك المجمعات الا ان اسعارها فاقت بغلائها كل المقاييس.. مراسل السومرية والتفاصيل في هذا التقرير.

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