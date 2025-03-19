المجمعات السكنية حلم صعب المنال‎.. فيديو

يعتبر البناء العامودي في جميع البلدان حلا مثاليا لازمة السكن، اما في فيمثل ازمة لذوي الدخل المتوسط والمحدود فمع بناء مئات الالاف من تلك المجمعات الا ان اسعارها فاقت بغلائها كل المقاييس.. مراسل والتفاصيل في هذا التقرير.