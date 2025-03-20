الثروة المائية مهددة في واسط‎.. فيديو

رغم قرارات في منع كل اشكال الصيد خلال موسم تكاثر الاسماك الا ان العديد من عمليات الصيد الجائر يتم تسجيلها في من قبل بعض الصيادين ما يشكل تهديدا للثروة المائية في هذه المحافظة.ما هي أفضل الحلول للحد من ظاهرة الصيد الجائر وحماية الثروة المائية؟.. مدير الثروة الحيوانية، يجيب في هذا التقرير من .