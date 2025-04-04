منتسب بدائرة المرور يُعزل من وظيفته ويقبع في السجن بعد رفضه لفساد ضباط!

رفض منتسب بدائرة المرور إعطاء أضابير مرورية لسيارات تعود لشخصيات مهمة او لشركات امنية إلى مجموعة ضباط طلبوا الحصول على الاضابير دون اوامر ادارية رسمية ليدخل على اثرها بدوامة من الابتزاز والمساومة انتهت بحبسه تسعة اشهر، بسبب دعوى كيديةٌ.إليكم ما رواه رعد، المنتسب بدائرة المرور عن هذه الحادثة في هذا التقرير من السومرية!