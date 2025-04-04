وزير الثقافة يهدد موقعا أثريا بالاستثمار... فهل تردعه "النزاهة"؟

الاستثمار يهدد موقعا اثريا... يلجأ الى لانقاذ تل الصياغ الاثري من وزير الثقافة





بعد اصدارِه امرا بشمولِ تل الصياغ في قضاءِ الكوفة بالحمايةِ الاثرية عاد وزيرُ الثقافة بعد ايامٍ ليمنحَ المكانَ للاستثمارِ السكني ما يهددُ الموقعَ والمناطقَ المحيطة َ به.