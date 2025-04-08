مستثمر يسيطر على ارض تابعة لمعمل الغزل والنسيج ويشرّد العمال

ملف الاستثمار.. مستثمر يستحوذ على ارض تابعة لمعمل الغزل والنسيج لتحويلها الى مجمع سكني.

تفاجأ عمال وموظفو الغزل والنسيج بمحافظة من تمكين احد المستثمرين للحصول على ارض تابعة لمعمل الغزول ليحولها الى مجمع سكني يعجز العاملون عن التملك فيه.

إليكم ما كشفه العمال في هذا التقرير من السومرية!