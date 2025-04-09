الديوانية.. فساد يهدد مجمع عفك السكني

ملفات الفساد التي جعلت من محافظة منكوبة تمتد لتصل الى المشاريع الكبرى التي كلفت الدولة اموالا طائلة، مجمع عفك السكني واحد من تلك المشاريع الذي يعاني من الاندثار حاليا بسبب التلكؤ بانجازه.. أهالي المنطقة يناشدون في هذا التقرير من .