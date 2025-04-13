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شركة الهرم "حاكم عقود حقل شرق بغداد".. عقد طعام بـ64 ضعف قيمته الحقيقية

بالفيديو

2025-04-13 | 07:00 2025-04-13T07:00:00+00:00
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شركة الهرم "حاكم عقود حقل شرق بغداد".. عقد طعام بـ64 ضعف قيمته الحقيقية

المصدر:
السومرية
1,501 شوهد


حقل شرق بغداد وشركة الهرم.. مغارة اسرار مشبوهة واسترزاق بالاحتيال

يبدو أن مفاجآت حقل شرق بغداد وشركة الهرم الدولية، لا يمكن أن تنتهي، فهذا الثنائي يؤسس لمغارة من المفاجآت المليئة بالاسرار المشبوهة وبوابة الاسترزاق بالحيلة كما يبدو، وتحت انظار واطلاع كامل من قبل شركة نفط الوسط المسؤولة عن عقود حقل شرق بغداد.

قضيتان كبيرتان خلال اسابيع .. امتيازات الهرم "تطفح" من حقل شرق بغداد
فخلال فترة قليلة لا تتجاوز الشهرين، ظهرت معلومات عن قضيتين كبيرتين تتعلق بممارسات وامتيازات شركة الهرم الدولية وما تحصل عليه من عقود بأكثر من قطاع وتخصص في حقل شرق بغداد، فيما يؤشر نواب صعوبة وعقبات توضع امام اية عملية تحقيق وتتبع للقصة.

موظفون وهميون وعقد اطعام.. الهرم "تدير الموارد البشرية ام متعهد طعام"؟
قبل أسابيع، تسربت معلومات ووثائق صادمة من هيئة الضمان الاجتماعي، كشفت عن معلومات خطيرة تتعلق بشركة الهرم الدولية والتي على مايبدو لا تفصح عن الاعداد الحقيقية للموظفين وبالتالي عدم دفع التوقيفات التقاعدية الى الضمان الاجتماعي، وهذا فيما يتعلق بعقد شركة الهرم لادارة الموارد البشرية في حقل شرق بغداد، لكن اليوم تظهر قضية شبهات فساد أخرى تتعلق بعقود الاطعام.

عقد اطعام الشركة الصينية بحقل شرق بغداد منح "بشكل مباشر" دون مناقصة
بحسب مصادر مطلعة، تقوم شركة EBS الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد التابع لشركة نفط الوسط، تعلن سنويا عن مناقصة تجهيز طعام وغالبًا ما يكون عبارة عن أكل صيني مكون من بهارات وصوص، لكن هذه المرة لم يتم الإعلان عن مناقصة، بل منح العقد بشكل مباشر الى شركة برج المستقبل، وشركة الهرم الدولية، في اول مخالفة وممارسة مشبوهة لهذا العقد.

عقد الاطعام اكبر بـ6000% عن قيمته.. 4.5 مليون دولار لطعام من "بهارات وصوص"
اما الممارسة المشبوهة الأخرى، تمثلت بقيمة العقد، فبحسب المصادر منح عقد الاطعام وبشكل مباشر الى شركة برج المستقبل والهرم الدولية بقيمة 4 ملايين و500 الف دولار، بينما يكلف عقد الاطعام سنويًا 70 الف دولار فقط، هذا يعني ان العقد تم منحه لهذين الشركتين بـ65 ضعفا عن القيمة الحقيقية للعقد، أي اكبر بـ6000% عن القيمة الحقيقية، وهي نسبة ربح مشبوه وفساد لم يسجل بتاريخ المشاريع في العراق ربما بهذه النسبة البالغة 6 الاف %.

"ابو دلال" عراب العقود.. شخصية مسيطرة في نفط الوسط بوابة العقود للشركات
تشير المعلومات الى ان منح العقود والمناقصات بشكل مباشر وبتنسيق بين الشركات وبين إدارة الحقل وشركة نفط الوسط، يتم عبر شخصية مسيطرة في نفط الوسط تدعى "أبو دلال"، وهو ما يؤشره نواب عن حالات فساد تضع امام عمليات ملاحقتها عقبات كبيرة.

تدقيق نيابي لعقد شركة الهرم.. واستعداد لمفاتحة الادعاء العام
تأكيد نيابي صريح على لسان النائب علاء الحيدري، بوجود مخالفات في عقد تموين طعام العاملين في حقل شرق بغداد الممنوح الى شركة الهرم الدولية، وبينما لا تزال عمليات التدقيق جارية في هذا العقد هاك استعداد نيابية لمفاتحة جهاز الادعاء العام بعد استكمال التحقيقات.

نواب يحملون نفط الوسط مسؤولية العقود
بالرغم من ان المخالفات تتعلق بشركة محلية مع مستفيدين صينيين، الا ان شركة نفط الوسط تعد هي المسؤولة عن هذه المخالفات بحسب ما يقول الحيدري، لذلك، ليس من الغريب ربما ان أي حديث عن تجاوزات في شركة نفط الوسط او اية مشاريع تتعلق بها، ستضع صاحبها تحت تهديد الهجمات الإعلامية والصفحات غير المشبوهة، بحسبما يؤكد النائب علاء الحيدري، حيث تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هذه الى "مقصلة" بيد أصحاب المشاريع المشبوهة، التي يهددون من خلالها كل من يفتح ملفاتهم مهما كان منصبه لتأدية دوره الرقابي.

النائب علاء الحيدري: ادارة نفط الوسط تمتلك "صفحات مشبوهة" لمهاجمة الرقابة
النائب الحيدري، اتهم إدارة شركة نفط الوسط بامتلاكهم صفحات مشبوهة تهدف لمهاجمة كل من يكشف الشبهات في المشاريع المتعلقة بها، من هنا، دعا الحيدري الجهات الرقابة لمتابعة هذه الصفحات قبل ان يعود ويؤكد وجود فارق كبير بقية عقد الطعام لحقل شرق بغداد والذي منح الى شركة الهرم الدولية.

خلافا لآلية اعلان العقود.. بعض العقود "تباع" لمستثمرين بخسائر كبيرة
ويقول مختصون ان الإعلان عن العقود في كافة الشركات يكون بشكل رسمي، الا ان هناك عقودا مهمة تباع لمستثمرين صغار بشكل مباشر، مما يتسبب بخسارة تقدر بملايين الدولارات بسبب رداءة العقود وعدم تنفيذها بشكل صحيح نتيجة الفساد الإداري لمتابعة العقود.

نفط الوسط تخالف قانون التقاعد وقرار مجلس الوزراء.. والضمان تطالبها بعدم الصرف لـ"الهرم الدولي"
وعمومًا، لا تعد هذه القضية المشبوهة الأولى التي تصدر على شركة الهرم الدولية في حقل شرق بغداد، فقبل أسابيع، صدر كتاب من دائرة الضمان الاجتماعي موجه الى شركة نفط الوسط، طالبت فيه بعدم صرف اية مستحقات مالية الى شركة الهرم الدولي للمقاولات، وتنفيذ المادة 21 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لسنة 2023، فضلا عن قرار مجلس الوزراء 164 لسنة 2015، فعلى ما يبدو أن شركة نفط الوسط، اتخذت اجراءات معينة في التعاقد مع الشركة المذكورة دون مراعاة القانون وكذلك قرار سابق لمجلس الوزراء، ما اضطر دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لتذكير شركة نفط الوسط.

ابناء مسؤولي نفط الوسط في قوائم رواتب شركة الهرم وحقل شرق بغداد "بلا دوام"
وكشفت قوائم أسماء الموظفين في حقل شرق بغداد، أن هناك موظفين يتقاضون رواتب بالاف الدولارات لكنهم بالحقيقة ليسوا موظفين اصوليين في الحقل او الشركة، بل هم ابناء مسؤولين ومدراء اقسام في شركة نفط الوسط، فمقابل سكوت شركة الهرم الدولي التي تتولى ادارة الموارد البشرية في الحقل، تقوم شركة نفط الوسط بدورها بالسكوت عن الشركة، لأن ذلك سيفضح أمر المسؤولين وابنائهم، في حلقة جديدة من سلسلة التلاعب والاحتيال التي سبق أن أشرها الكثير من النواب والمراقبين في شركة نفط الوسط.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.
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