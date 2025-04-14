ست ساعات تجهيز بالكهرباء فقط... أهالي واسط يناشدون!

تعاني من ضعف في التجهيز بالكهرباء يصل الى ست ساعات يومياً رغم امتلاكِها محطة انتاج طاقة كهربائية تنتج نحو ألفين وخمسِمئة ميغاواط. والجدير بالذكر أن حكومةُ المحليةُ حاولت الحصول على استثناء من القطع المبرمج للطاقة غير ان هذا الطلب ظل حبراً على ورق.مواطنون يروون معاناتهم اليومية في هذا التقرير من السومرية! فهل تتحرك الحكومة لحل هذه الازمة؟