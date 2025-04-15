أموال طائلة تبخرت بحجة تقديم الخدمات في قضاء الحسينية... والخدمات مفقودة!

سأل سكان حي النفط في قضاء الحسينية عن مصير 65 مليار دينار، بعد استحصالهم كتابا رسميا يقر بصرف الأموال لتقديم الخدمات للمنطقة، لكن الاموال اختفت بين ليلة وضحاها، والوضع بقي كما هو عليه، كما طالبوا بضرورة التحقيق بالمبلغ!مواطنون يناشدون عبر في التقرير!