مخصصات لكوادر تركية لا اساس لوجودها.. شبهات فساد بـ60 مليار دينار سنويا!

شبهات فساد تحوم حول العقد المبرم بين وشركة شام كروب الطبية، حيث تبلغ قيمته 60 مليار دينار، بهدف توفير ملاكات طبية وكوادر وسط تركية الا ان هذا العقد لم يتم الالتزام به ما يطرح اكثر من علامة استفهام حوله.معنيون في هذا الشأن يكشفون التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!