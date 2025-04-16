فرق جوالة واكثر من 30 مركزا لتحديث سجلات الناخبين في النجف‎

دعت مفوضية الانتخابات في الناخبين إلى تحديث بياناتِهم خلال فترة شهر عقب اطلاق الفرق الجوالة وفتح ثلاثين مركزا فضلا عن استحداث خمسة مراكز جديدة مبديةً استعدادها لإكمال عملية تسجيل الناخبين بالكامل وفي اسرع وقت.الإقبال على تحديث سجل الناخبين كان جيدا بحسب المفوضية في وقت يرى البعض ان جهات سياسية تراهن على نسب التصويت القليلة لتحتكر السلطة والانتخابات.