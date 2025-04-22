واقع خدمي مزرٍ... أهالي المنصور يسيرون قرب النفايات!

يضطر أهالي في للسير قرب اكوام النفايات، بعد ان غضت البلدية الطرف عن توفير الخدمة في معظم المناطق التابعة لها ,حيث أن ادارةِ البلدية تسببت بتراجعِ واقعِها الخدمي رغم صرفِ مئاتِ الملايينِ على تحسينِ الوضع.أهالي المنطقة يشكون عن حالتهم عبر . إليكم هذا التقرير!