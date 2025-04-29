بلدية البصرة تفرض اسعارا عالية لتمليك المتجاوزين على اراضي الدولة... والمواطنون يناشدون!

فقد قرار بتمليك المتجاوزين على اراضي الدولة غايته الانسانية التي صدر لاجلها وهي انهاء ظهرة المساكن العشوائية التي تعاني منه المحافظة منذ نحو عقدين من .الزمن، وذلك بسبب الاسعار المرتفعة المفروضة من قبل بلديةمتظاهرون يناشدون بالتدخل لحماية الطبقات الفقيرة!إليكم هذا التقرير من السومرية!