بغداد تستعد لاستقبال القمة العربية: طريق المطار بواجهة حضارية جديدة

كثّفت أمانة جهودها لإتمام التحسينات الخدمية على الطريق المؤدي إلى مع اقتراب موعد انعقاد في العاصمة، حيث تولي اهتماماً خاصاً بواجهتها الحضاريةِ أمام قادة لاحتضان هذا الحدث الإقليمي.كيف علقت أمانة بغداد على هذه التحضيرات. إليكم التفاصيل في هذا التقرير!