انطلاق 16 رحلة جوية من مطار النجف الى الديار المقدسة

أشادت ادارة بالتنسيق العالي مع الاجهزة الامنية لتقديم الخدمات الى الحجاج وتسهيل اجراءاتهم حيث انطلقت اولى ستة عشر رحلة جوية تحمل ضيوف من الى الديار .معنيون في هذا الشأن يتحدثون إلى في هذا التقرير!