مشهد غير مألوف... شوارع بغداد من دون "تك تك" وهذا رأي المواطنين!

شوارع العاصمة تظهر انيقة بلا تجاوزات ولا "تكتك"



إجراءات أمنية وتنظيمية رافقت انعقاد غيرت وجه العاصمة مؤقتاً

شهدت العاصمةُ بغدادُ تحوّلاً لافتاً في مشهدِها الحضري مع اختفاءٍ شبهِ تامٍ للتجاوزاتِ على الأرصفةِ وغيابِ التكتكِ والدراجاتِ الناريةِ من شوارعِها، وذلك على خلفيةِ الاجراءاتِ الخدميةِ والامنيةِ التي اتخذتها امانةُ بغدادَ بالتنسيقِ مع الجهاتِ الامنيةِ خلال مدةِ انعقادِ القمةِ العربية