مزارعو المشاخب يواجهون خطر التصحر بمفردهم!

يشكو المزارعون في قضاء المشخاب بمحافظة من تردي واقعِهم بسبب غياب الدعم فضلا عن غلق جميع الابواب امام مطالبِهم، حيث لم يبقى من حل أمامهم إلا ترك الارضِ التي بدأت ملامح التصحّرِ تزحف عليها سريعاً، في ظل عدم وجود حلولٍ فاعلة.إليكم ما كشفه المزارعون للسومرية في هذا االتقرير!