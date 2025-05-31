بشرى عيد الأضحى... مسموح لأصحاب البسطات بمزاولة أعمالهم في كركوك

السماح لأصحاب البسطات بمزاولة أعمالهم حتى انتهاء العيد



فلاح يايچلي: هناك مساحات داخل سوق الجمعة تم تخصيصها لاستيعاب البسطات لكن الكسبة يرفضون الانتقال لها

بعد إزالة اصحاب البسطات والباعه المتجولين في أكثر الشوارع الحيويه والمكتضه في تم ارجاع اصحاب البسطات بعد مطالبات عديده مع تعدهم بعدم قطع حركة سير المركبات والمواطنين