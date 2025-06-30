الفساد في عقارات الدولة: أزمة تتفاقم وسط العجز المالي وسوء الخدمات

يُمثل ملف عقارات الدولة في واجهة من أوسع واجهات الفساد الإداري والمالي وسط تداخلات سياسية وتشريعية حالت دون معالجته بشكل جذري، ومع كل الجهود الحكومية المعلنة لا تزال النتيجة أن مئات المليارات تُهدر سنويا وعشرات آلاف العقارات خارج سيطرة الدولة.التفاصيل في هذا التقرير من .