نسبُ ملوحةِ المياهِ في البصرة تسجل مستويات غير مسبوقة تجاوزت 10 آلاف TDS‎

ملوحة المياه تضرب قلب





سجلت نسبُ ملوحةِ المياهِ في محافظةِ مستوياتٍ غيرَ مسبوقةٍ تجاوزت 10 آلاف TDS في بعضِ مناطقِ مركزِ المدينةِ، ما جعل المياهَ غيرَ صالحةٍ حتى للاستخداماتِ الزراعيةِ والحيوانيةِ، بحسبِ مختصين. فيما حمل عضو مجلسِ المحافظةِ ورئيسُ لجنةِ التخطيطِ، ، التراكماتِ والإهمالَ طويلَ الأمدِ مسؤوليةَ ما يحدثُ وسطَ تحذيراتٍ من خسائرَ كبيرةٍ تلوحُ في الأفقِ في حالِ استمرت الازمة ُ دون تدخلٍ عاجل