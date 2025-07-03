اعتقال رجل وامرأة احتالا على محل تجاري في بغداد (فيديو)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عملية سرقة لأحد اصحاب المحال التجارية في العاصمة ، بطريقة النصب والاحتيال".وأضافت أنها "تمكنت من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما في أحد المطاعم في جانب خلال وقت قياسي، وتم تسليمهما إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".