سقوط طائرة مسيرة قرب مطار كركوك (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، "سقوط طائرة مسيرة مجهولة بالقرب من ".

وأضاف المصدر أن "سقوط الطائرة لم يتسبب بإصابات تذكر"، مشيرا الى أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث".