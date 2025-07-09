تطبيق السومرية الجديد... حيث تلتقي التقنية بالمحتوى الهادف!

في خطوة نوعية تعكس التزام بتقديم أفضل تجربة رقمية لمتابعيها، تم إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق السومرية، أحد أكثر التطبيقات تحميلاً ومتابعةً في مع أكثر من 4 ملايين تحميل.





.. تطبيق كل عراقي





بهدف تقديم الأخبار من قلب الحدث، يبقى تطبيق السومرية بحلّته الجديدة، المصدر الأوثق والأدق لأخبار ، مع تغطيات حصرية وتقارير معمقة وتحليلات يقدمها فريق من أفضل الصحفيين المحليين. يضع التطبيق بين يديك كل ما يهمك عن السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والمجتمع، وغيرها الكثير بخطوات سهلة وسريعة.



حمّل التطبيق الآن يمتاز التطبيق الجديد بتصميم عصري وسرعة فائقة في الأداء، مع واجهة استخدام سهلة ومرنة تجعل التصفح تجربة سلسة وممتعة. كما تم تعزيز التطبيق بأحدث تكنولوجيات لتقديم محتوى مخصص لكل مستخدم.بهدف تقديم الأخبار من قلب الحدث، يبقى تطبيق السومرية بحلّته الجديدة، المصدر الأوثق والأدق لأخبار ، مع تغطيات حصرية وتقارير معمقة وتحليلات يقدمها فريق من أفضل الصحفيين المحليين. يضع التطبيق بين يديك كل ما يهمك عن السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والمجتمع، وغيرها الكثير بخطوات سهلة وسريعة.

إشعارات سريعة وشاملة



لطالما كانت إشعارات تطبيق السومرية ترنّ لتنقل الخبر الأوثق والأدق إلى كل هاتف عراقي، في اللحظة التي يحدث فيها الحدث! فالسومرية لا تنقل الخبر فقط، بل تواكب نبض الشارع وتتصدّر المشهد الإعلامي بسرعة ودقّة. لطالما كانت إشعارات تطبيق السومرية ترنّ لتنقل الخبر الأوثق والأدق إلى كل هاتف عراقي، في اللحظة التي يحدث فيها الحدث! فالسومرية لا تنقل الخبر فقط، بل تواكب نبض الشارع وتتصدّر المشهد الإعلامي بسرعة ودقّة.

استمع للمقالات بالصوت







تابع بالطريقة التي تناسب أسلوب حياتك! يقدم تطبيق السومرية المحدّث ميزة تحويل المقالات إلى محتوى صوتي، بحيث يمكنك الاستماع إلى الأخبار أثناء التنقل أو ممارسة مهامك اليومية.



حمّل التطبيق الآن تابع بالطريقة التي تناسب أسلوب حياتك! يقدم تطبيق السومرية المحدّث ميزة تحويل المقالات إلى محتوى صوتي، بحيث يمكنك الاستماع إلى الأخبار أثناء التنقل أو ممارسة مهامك اليومية.

شاهد السومرية مباشرة واستمع إلى FM



أينما كنت وفي أي وقت كان، يمكنك البقاء على اطلاع أول بأول بأي جديد من خلال مشاهدة البث المباشر لقناة السومرية عبر التطبيق. كما يمكنك الاستمتاع بأسير اذاعة سومر اف في كافة المحافظات العراقية وأينما كنت في العالم عبر تطبيق السومرية ومتابعة برامجك المفضلة بالصورة والصوت وبجودة عالية. أينما كنت وفي أي وقت كان، يمكنك البقاء على اطلاع أول بأول بأي جديد من خلال مشاهدة البث المباشر لقناة السومرية عبر التطبيق. كما يمكنك الاستمتاع بأسير اذاعة سومر اف في كافة المحافظات العراقية وأينما كنت في العالم عبر تطبيق السومرية ومتابعة برامجك المفضلة بالصورة والصوت وبجودة عالية.

برامجك حسب الطلب



مع تطبيق السومرية، وقت المشاهدة ليس عائقًا! استمتع بتجربة مشاهدة غير محدودة مع خدمة الفيديو حسب الطلب عبر تطبيق السومرية!

جميع برامج السومرية، بمواسمها وحلقاتها الكاملة، متوفرة لك في مكان واحد.



حمّل التطبيق الآن مع تطبيق السومرية، وقت المشاهدة ليس عائقًا! استمتع بتجربة مشاهدة غير محدودة مع خدمة الفيديو حسب الطلب عبر تطبيق السومرية!جميع برامج السومرية، بمواسمها وحلقاتها الكاملة، متوفرة لك في مكان واحد.

تريندات السوشيل ميديا كلها بمكان واحد!



في تطبيق السومرية الجديد، اجتمع كل ما هو رائج في العراق والعالم في مكان واحد! تصفّح، شاهد، وشارك أحدث الفيديوهات ومواضيع التريند! من الأخبار الساخنة إلى مقاطع السوشيل الطريفة والمثيرة للجدل، تجمع تريندات السومرية كل المحتوى الذي يهمك.



حمّل التطبيق الآن في تطبيق السومرية الجديد، اجتمع كل ما هو رائج في العراق والعالم في مكان واحد! تصفّح، شاهد، وشارك أحدث الفيديوهات ومواضيع التريند! من الأخبار الساخنة إلى مقاطع السوشيل الطريفة والمثيرة للجدل، تجمع تريندات السومرية كل المحتوى الذي يهمك.

اقرأ من دون انترنت واحتفظ بما يهمّك!



ضف مقالاتك إلى حساب تفضيلاتك وعد لها وقت ما تشاء حتى بدون انترنت! ضف مقالاتك إلى حساب تفضيلاتك وعد لها وقت ما تشاء حتى بدون انترنت!

Chromecast المحتوى على الشاشة الكبيرة



ابدأ على هاتفك، وأكمل على الشاشة الكبيرة… بكل راحة وجودة عالية.

من خلال خدمة ال Chromecast، يمكنك بث محتوى السومرية بسهولة من هاتفك إلى شاشة التلفاز، لتجربة مشاهدة عائلية ممتعة ومريحة.



حمّل التطبيق الآن







برجك على مودك ابدأ على هاتفك، وأكمل على الشاشة الكبيرة… بكل راحة وجودة عالية.من خلال خدمة ال Chromecast، يمكنك بث محتوى السومرية بسهولة من هاتفك إلى شاشة التلفاز، لتجربة مشاهدة عائلية ممتعة ومريحة.



لكل المهتمين بعلم الفلك، يوفر التطبيق توقعات يومية وأسبوعية وشهرية، تساعدك في فهم تأثير النجوم والكواكب على حياتك ومزاجك.



بروفايل خاص لكل مستخدم