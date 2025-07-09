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تطبيق السومرية الجديد... حيث تلتقي التقنية بالمحتوى الهادف!
بالفيديو
في خطوة نوعية تعكس التزام السومرية بتقديم أفضل تجربة رقمية لمتابعيها، تم إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق السومرية، أحد أكثر التطبيقات تحميلاً ومتابعةً في العراق مع أكثر من 4 ملايين تحميل.
2025-07-09 | 04:59
2025-07-09T04:59:02+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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تطبيق السومرية الجديد... حيث تلتقي التقنية بالمحتوى الهادف!
المصدر:
السومرية
258 شوهد
في خطوة نوعية تعكس التزام
السومرية
بتقديم أفضل تجربة رقمية لمتابعيها، تم إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق السومرية، أحد أكثر التطبيقات تحميلاً ومتابعةً في
العراق
مع أكثر من 4 ملايين تحميل.
يمتاز التطبيق الجديد بتصميم عصري وسرعة فائقة في الأداء، مع واجهة استخدام سهلة ومرنة تجعل التصفح تجربة سلسة وممتعة. كما تم تعزيز التطبيق بأحدث تكنولوجيات
الذكاء الاصطناعي
لتقديم محتوى مخصص لكل مستخدم.
السومرية
.. تطبيق كل عراقي
بهدف تقديم الأخبار من قلب الحدث، يبقى تطبيق السومرية بحلّته الجديدة، المصدر الأوثق والأدق لأخبار
العراق
، مع تغطيات حصرية وتقارير معمقة وتحليلات يقدمها فريق من أفضل الصحفيين المحليين. يضع التطبيق بين يديك كل ما يهمك عن السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والمجتمع، وغيرها الكثير بخطوات سهلة وسريعة.
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إشعارات سريعة وشاملة
لطالما كانت إشعارات تطبيق السومرية ترنّ لتنقل الخبر الأوثق والأدق إلى كل هاتف عراقي، في اللحظة التي يحدث فيها الحدث! فالسومرية لا تنقل الخبر فقط، بل تواكب نبض الشارع وتتصدّر المشهد الإعلامي بسرعة ودقّة.
استمع للمقالات بالصوت
تابع
أخبار السومرية
بالطريقة التي تناسب أسلوب حياتك! يقدم تطبيق السومرية المحدّث ميزة تحويل المقالات إلى محتوى صوتي، بحيث يمكنك الاستماع إلى الأخبار أثناء التنقل أو ممارسة مهامك اليومية.
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