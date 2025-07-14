تدمير طائرة في اربيل (فيديو)

وقال المصدر لـ ، انه "بحسب معلومات مكافحة الإرهاب ، تم صباح اليوم الاثنين، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من ".واضاف انه "لم تعرف حتى الان الاضرار الناجمة".