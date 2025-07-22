الاستغناء عن الحبر الانتخابي: قرار يثير القلق بشأن نزاهة الانتخابات



تحديات تقف خلف الاستغناء عن الحبر الانتخابي.. مخاوف من التاثير على نزاهة الانتخابات ومطالبات باستثناء .



أثار قرار الغاء الحبر الانتخابي مخاوف بعض الجهات السياسية من تاثيره على نزاهة الانتخابات سيما في ، حيث طالبت العراقية باستثناء المحافظة لما تحمله من خصوصية.

التفاصيل في هذا التقرير من .